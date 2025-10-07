Chevalier : Il balance sur ses galères au PSG !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Passé du LOSC au PSG l’été dernier, où il a succédé à Gianluigi Donnarumma, Lucas Chevalier est beaucoup moins mis à contribution depuis qu’il est à Paris. Une « grande différence » que le gardien âgé de 23 ans doit encore appréhender selon Jérôme Alonzo et qui explique ses difficultés pour le moment.

Formé au LOSC, Lucas Chevalier est passé à l’étape supérieure cet été en rejoignant le PSG, où il doit en plus succéder à Gianluigi Donnarumma, élu meilleur gardien de la saison dernière. Le Français connait des débuts mitigés avec le club de la capitale et doit s’habituer à beaucoup moins intervenir qu’auparavant, alors que ses performances et ses moindres erreurs sont beaucoup plus scrutées.

Alonzo explique les difficultés de Chevalier « Lille n’était pas une équipe dominante, ni en France ni en Europe, donc Lucas a eu beaucoup d’arrêts à faire la saison dernière. Et quand il y a beaucoup d’arrêts à faire, forcément, ce que tu fais de moins bien, ça passe au second plan et on retient beaucoup tes exploits. Dieu sait que Lucas en a fait beaucoup la saison dernière », a confié Jérôme Alonzo dans Rothen s’enflamme sur RMC.