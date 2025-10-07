Barcola : Enfin une bonne nouvelle pour le PSG !

Amadou Diawara

Convoqué par Didier Deschamps pour ce rassemblement de l'équipe de France, Bradley Barcola est finalement forfait pour les deux prochaines journées des éliminatoires à la Coupe du Monde 2026. En effet, l'attaquant du PSG souffre d'une lésion chronique de l'ischio-jambier droit d'après la FFF. Mais heureusement pour Bradley Barcola, sa blessure n'est pas grave.

Pour affronter l'Azerbaïdjan (vendredi), puis l'Islande (lundi), Didier Deschamps a décidé de faire appel à 23 joueurs, dont Bradley Barcola. Toutefois, l'attaquant du PSG doit finalement déclarer forfait pour les deux prochains matchs des Bleus aux éliminatoires à la Coupe du Monde 2026.

«Il présente une lésion chronique de l'ischio-jambier droit» Dans un communiqué publié ce lundi après-midi, la FFF a annoncé le départ de Bradley Barcola, remplacé par Florian Thauvin. « Présent ce lundi après-midi au Centre national du football de Clairefontaine, l'attaquant du Paris-Saint-Germain a consulté le Dr Frank Le Gall. Il présente une lésion chronique de l'ischio-jambier droit depuis le match de Ligue des champions du club parisien face à l'Atalanta Bergame (4-0, le 17 septembre) », peut-on lire.