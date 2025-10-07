Dembélé - Barcola : Un clash éclate, le PSG réclame son départ !

Lors de la dernière trêve internationale, le PSG et la FFF sont partis au clash. Alors qu'Ousmane Dembélé était sorti sur blessure juste avant le rassemblement du mois de septembre, Didier Deschamps l'a fait entrer en jeu à la mi-temps contre l'Ukraine. Toutefois, l'attaquant de 28 ans a rechuté. Ce qui a fait exploser le PSG. Alors que Bradley Barcola souffre d'une lésion à l'ischio-jambier droit, le club de la capitale a demandé au staff des Bleus de ne pas compter sur lui pour leurs deux prochains matchs contre l'Azerbaïdjan (vendredi) et face à l'Islande (lundi).
PSG : Barcola souffre d'une lésion à l'ischio-jambier droit
Toujours blessés, Ousmane Dembélé et Désiré Doué n'ont pas été convoqués par Didier Deschamps pour ce rassemblement du mois d'octobre. Et alors que Bradley Barcola est également touché, le PSG a fait une demande à la FFF.
Le PSG a demandé à la FFF de laisser Barcola partir
Pour cette trêve internationale, Didier Deschamps a décidé de faire appel à Bradley Barcola. Toutefois, l'attaquant du PSG a passé une IRM ce lundi matin, sur demande de son club. Et les examens ont décelé une lésion à l'ischio-jambier droit. Arrivé à Clairefontaine avec les résultats de ses tests, Bradley Barcola a finalement été remplacé par Florian Thauvin. Quelques heures plus tôt, le staff médical du PSG aurait fait savoir à la FFF qu'il ne voulait pas voir Bradley Barcola jouer avec les Bleus lors de ce rassemblement, et ce, à cause de sa blessure.