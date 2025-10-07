Dembélé - Barcola : Un clash éclate, le PSG réclame son départ !

Amadou Diawara

Lors de la dernière trêve internationale, le PSG et la FFF sont partis au clash. Alors qu'Ousmane Dembélé était sorti sur blessure juste avant le rassemblement du mois de septembre, Didier Deschamps l'a fait entrer en jeu à la mi-temps contre l'Ukraine. Toutefois, l'attaquant de 28 ans a rechuté. Ce qui a fait exploser le PSG. Alors que Bradley Barcola souffre d'une lésion à l'ischio-jambier droit, le club de la capitale a demandé au staff des Bleus de ne pas compter sur lui pour leurs deux prochains matchs contre l'Azerbaïdjan (vendredi) et face à l'Islande (lundi).

