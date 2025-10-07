PSG : Zaïre-Emery change d'équipe, «c'est un plaisir» !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Actuellement à Clairefontaine, Warren Zaïre-Emery n'est toutefois pas avec le groupe de Didier Deschamps. En effet, connaissant un coup de moins bien depuis plusieurs semaines, le joueur du PSG a été appelé par Gérald Baticle chez les Espoirs. Un changement d'équipe qui ne semble pas impacter Zaïre-Emery, loin de là.

Alors que l'équipe de France s'apprête à affronter l'Azerbaïdjan et l'Islande, cela se fera sans Warren Zaïre-Emery. Déjà absent de la dernière liste de Didier Deschamps, le milieu de terrain du PSG va toutefois jouer pendant cette trêve. En effet, contrairement à la dernière fenêtre internationale, Zaïre-Emery a été appelé chez les Espoirs par Gérald Baticle.

« C'est toujours un plaisir d'être appelé » Présent à Clairefontaine mais avec donc une autre équipe que l'équipe de France de Didier Deschamps, Warren Zaïre-Emery est loin d'être ébranlé par cette situation. En effet, à son arrivée pour ce rassemblement, pour les médias de la FFF, le joueur du PSG a fait savoir : « C'est toujours un plaisir d'être appelé. On va donner le meilleur pour se qualifier ».