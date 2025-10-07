PSG : Zaïre-Emery change d'équipe, «c'est un plaisir» !

Actuellement à Clairefontaine, Warren Zaïre-Emery n'est toutefois pas avec le groupe de Didier Deschamps. En effet, connaissant un coup de moins bien depuis plusieurs semaines, le joueur du PSG a été appelé par Gérald Baticle chez les Espoirs. Un changement d'équipe qui ne semble pas impacter Zaïre-Emery, loin de là.
Alors que l'équipe de France s'apprête à affronter l'Azerbaïdjan et l'Islande, cela se fera sans Warren Zaïre-Emery. Déjà absent de la dernière liste de Didier Deschamps, le milieu de terrain du PSG va toutefois jouer pendant cette trêve. En effet, contrairement à la dernière fenêtre internationale, Zaïre-Emery a été appelé chez les Espoirs par Gérald Baticle.
« C'est toujours un plaisir d'être appelé »
Présent à Clairefontaine mais avec donc une autre équipe que l'équipe de France de Didier Deschamps, Warren Zaïre-Emery est loin d'être ébranlé par cette situation. En effet, à son arrivée pour ce rassemblement, pour les médias de la FFF, le joueur du PSG a fait savoir : « C'est toujours un plaisir d'être appelé. On va donner le meilleur pour se qualifier ».
« Warren est un cas un peu particulier »
Didier Deschamps s'est d'ailleurs lui aussi prononcé sur le sélection de Warren Zaïre-Emery chez les Espoirs. « Je n'ai pas échangé directement avec Warren (Zaïre-Emery). Mais c'est une passerelle importante (...) Warren est un cas un peu particulier, car il a certaines présences avec nous, sans jouer énormément avec nous. Ce n'est pas pour forcer le joueur. À partir du moment où le joueur est ouvert et que ça lui fait plaisir, Gérald Baticle l'a convoqué », a-t-il expliqué.