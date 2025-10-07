Lionel Messi : Le problème qui a frustré le PSG !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Ne pouvant pas prolonger au FC Barcelone, Lionel Messi a choisi de rejoindre le PSG à l’été 2021. L’Argentin sera alors resté deux saisons au sein du club de la capitale, où il n’aura pas laissé un très bon souvenir. Très attendu à Paris, Messi a finalement déçu et visiblement, un problème a particulièrement gêné au sein du PSG.

A l’été 2021, la planète football a tremblé avec le départ de Lionel Messi du FC Barcelone. Le PSG a alors sauté sur l’occasion pour récupérer La Pulga afin de l’associer à Neymar et Kylian Mbappé. Sur le papier, ce trio offensif faisait peur à tout le monde, mais sur le terrain, ça n’a pas forcément marché. Alors que Messi est resté deux saisons au PSG, le bilan est loin d’être positif.

Un passage décevant au PSG ! Quel était donc le problème avec Lionel Messi au PSG ? Pour 100% PSG, Fabrice Hawkins s’est prononcé sur le sujet. Et concernant l’octuple Ballon d’Or, le journaliste de RMC a expliqué dans un premier temps : « Messi était vu comme ce qu’il était, une légende du football. Il était très respecté et il y avait beaucoup d’attentes autour de lui, sur le terrain et en dehors ».