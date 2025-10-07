Lionel Messi : Le problème qui a frustré le PSG !

Ne pouvant pas prolonger au FC Barcelone, Lionel Messi a choisi de rejoindre le PSG à l’été 2021. L’Argentin sera alors resté deux saisons au sein du club de la capitale, où il n’aura pas laissé un très bon souvenir. Très attendu à Paris, Messi a finalement déçu et visiblement, un problème a particulièrement gêné au sein du PSG.
A l’été 2021, la planète football a tremblé avec le départ de Lionel Messi du FC Barcelone. Le PSG a alors sauté sur l’occasion pour récupérer La Pulga afin de l’associer à Neymar et Kylian Mbappé. Sur le papier, ce trio offensif faisait peur à tout le monde, mais sur le terrain, ça n’a pas forcément marché. Alors que Messi est resté deux saisons au PSG, le bilan est loin d’être positif.
Un passage décevant au PSG !
Quel était donc le problème avec Lionel Messi au PSG ? Pour 100% PSG, Fabrice Hawkins s’est prononcé sur le sujet. Et concernant l’octuple Ballon d’Or, le journaliste de RMC a expliqué dans un premier temps : « Messi était vu comme ce qu’il était, une légende du football. Il était très respecté et il y avait beaucoup d’attentes autour de lui, sur le terrain et en dehors ».
« Messi, on en attendait peut-être un peu plus »
Il n’empêche qu’il y a eu un hic avec Lionel Messi au PSG. « Beckham et Ramos se sont impliqués énormément, ils avaient toujours le petit geste pour le jeune, ils faisaient évoluer le club comme institution. Messi, on en attendait peut-être un peu plus et il n’a pas réussi à donner ça. Je pense que c’est de là où est née la frustration. Cette frustration du PSG le concernant vient de là », a confié Fabrice Hawkins.