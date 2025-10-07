Polémique Barcola : Le PSG dénonce une fake news !

Si Bradley Barcola a été convoqué par Didier Deschamps, il ne jouera pas contre l'Azerbaïdjan et l'Islande. En effet, la FFF a annoncé le forfait de l'attaquant du PSG, qui a été remplacé par Florian Thauvin. Alors que l'instance a fait savoir que Bradley Barcola trainait une blessure depuis le 17 septembre, le club de la capitale a nié en bloc.
L'équipe de France doit affronter l'Azerbaïdjan (vendredi) et l'Islande (lundi) en éliminatoires pour la Coupe du Monde 2026. Pour ces deux matchs, Didier Deschamps a convoqué 23 joueurs, dont Bradley Barcola.
PSG : Barcola blessé depuis le 17 septembre
Ce lundi après-midi, la FFF a annoncé le forfait de Bradley Barcola, remplacé par Florian Thauvin. « Présent ce lundi après-midi au Centre national du football de Clairefontaine, l'attaquant du Paris-Saint-Germain a consulté le Dr Frank Le Gall. Il présente une lésion chronique de l'ischio-jambier droit depuis le match de Ligue des champions du club parisien face à l'Atalanta Bergame (4-0, le 17 septembre) », a communiqué l'instance. Une annonce qui n'a pas manqué de faire réagir le PSG.
Barcola : Le PSG affirme qu'il n'y a aucune lésion chronique
Touché à la cuisse contre l'Atalanta, Bradley Barcola n'a pas joué contre l'OM (22 septembre). Toutefois, le numéro 29 du PSG a disputé les trois rencontres suivantes. Ce dimanche, Bradley Barcola est sorti sur blessure contre le LOSC, alors que sa titularisation était déjà incertaine. D'après les indiscrétions de L'Equipe, l'international français s'est plaint de douleurs aux ischios et d'une fatigue musculaire durant toute la semaine. Malgré tout, Bradley Barcola n'avait aucune lésion à ce moment-là. Comme l'assure le PSG, son attaquant de 23 ans s'est blessé contre le LOSC. D'où sa sortie prématurée en cours de match. « Le Paris-Saint-Germain a pris connaissance avec étonnement du communiqué de presse publié par la Fédération française de football ce lundi 6 octobre sur l'état de santé de Bradley Barcola. Les informations publiées dans ce communiqué de presse ne correspondent en rien aux informations médicales communiquées par les équipes médicales du Paris-Saint-Germain. En amont du rassemblement et à la suite du match de la 7e journée de Ligue 1 face à Lille, le Paris-Saint-Germain a transmis à l'équipe de France un bilan médical de Bradley Barcola ne faisant en aucun cas état d'une lésion chronique après le match face à l'Atalanta. Le Paris-Saint-Germain insiste également sur le fait que le secret médical doit être respecté pour le bien de toutes les parties », a communiqué le PSG sur X ce lundi soir.