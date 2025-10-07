Polémique Barcola : Le PSG dénonce une fake news !

Amadou Diawara

Si Bradley Barcola a été convoqué par Didier Deschamps, il ne jouera pas contre l'Azerbaïdjan et l'Islande. En effet, la FFF a annoncé le forfait de l'attaquant du PSG, qui a été remplacé par Florian Thauvin. Alors que l'instance a fait savoir que Bradley Barcola trainait une blessure depuis le 17 septembre, le club de la capitale a nié en bloc.

L'équipe de France doit affronter l'Azerbaïdjan (vendredi) et l'Islande (lundi) en éliminatoires pour la Coupe du Monde 2026. Pour ces deux matchs, Didier Deschamps a convoqué 23 joueurs, dont Bradley Barcola.

PSG : Barcola blessé depuis le 17 septembre Ce lundi après-midi, la FFF a annoncé le forfait de Bradley Barcola, remplacé par Florian Thauvin. « Présent ce lundi après-midi au Centre national du football de Clairefontaine, l'attaquant du Paris-Saint-Germain a consulté le Dr Frank Le Gall. Il présente une lésion chronique de l'ischio-jambier droit depuis le match de Ligue des champions du club parisien face à l'Atalanta Bergame (4-0, le 17 septembre) », a communiqué l'instance. Une annonce qui n'a pas manqué de faire réagir le PSG.