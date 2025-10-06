Lucas Chevalier - PSG : Le grand changement annoncé !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Une nouvelle fois pointé du doigt pour sa performance avec le PSG face au LOSC dimanche soir en championnat, Lucas Chevalier n'a pas été décisif sur le but égalisateur de Ethan Mbappé. Didier Deschamps assure malgré tout la défense de son gardien, rappelant qu'un temps d'adaptation était absolument nécéssaire en tant que nouvelle recrue du PSG.

Recruté par le PSG pour 40M€ hors bonus cet été, Lucas Chevalier (23 ans) est forcément attendu au tournant dans ce nouveau challenge, lui qui a été attiré pour faire oublier Gianluigi Donnarumma. Et alors qu'il restait sur quelques prestations critiquées face à l'OM et le FC Barcelone, Chevalier a de nouveau fait parler dimanche soir après le match nul concédé par le PSG sur la pelouse de son ancien club, le LOSC (1-1).

Chevalier encore critiqué En effet, Chevalier n'est pas exempt de tout reproche sur le but égalisateur d'Ethan Mbappé à la 85e minute, et les critiques comment à s'accumuler sur les épaules du gardien du PSG. Mais en conférence de presse lundi, Didier Deschamps a tenu à assurer la défense de Chevalier en invoquant notamment l'excuse du changement de sphère avec son transfert au PSG.