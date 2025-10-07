Ménès annonce un phénomène au PSG !

Amadou Diawara

Ces dernières semaines, Ibrahim Mbaye a de plus en plus de temps de jeu au PSG. En effet, le crack de 17 ans a profité des absences conjugués d'Ousmane Dembélé, Désiré Doué et de Khvicha Kvaratskhelia pour montrer de quoi il était capable. Interrogé sur Ibrahim Mbaye, Pierre Ménès n'a pas tari d'éloges à son égard.

Depuis le début de cette saison, le PSG est frappé par une malédiction. En effet, l'infirmerie parisienne ne cesse de se remplir ces dernières semaines. Actuellement, Ousmane Dembélé, Désiré Doué, Khvicha Kvaratskhelia, Fabian Ruiz, Nuno Mendes, Marquinhos et Bradley Barcola sont tous blessés.

PSG : Ménès est fan de Mbaye Alors que le PSG manque cruellement d'attaquants ces derniers temps, Ibrahim Mbaye a vu son temps de jeu augmenter considérablement. Dans une vidéo publiée sur sa chaine YouTube, Pierre Ménès a annoncé du lourd pour le crack de 17 ans, affirmant qu'il était prometteur.