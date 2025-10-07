PSG : Chevalier se fait recadrer en direct !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

S’il n’est pas au niveau de son prédécesseur, Gianluigi Donnarumma, Lucas Chevalier finira par être un gardien de « chapeau 1 », selon Jérôme Alonzo. L’ancien gardien du PSG regrette en revanche la communication de l’international français, qui assure qu’il ne ressent pas de pression, alors que d’après lui, cela est justement quelque chose de positif.

« Il n’est pas dans le chapeau 1, mais il a tout pour y arriver dans les saisons à venir. » Comme il l’a confié dans Rothen s’enflamme sur RMC, Jérôme Alonzo pense que Lucas Chevalier a tout pour s’imposer au PSG et devenir un gardien du même niveau que Gianluigi Donnarumma, qu’il a remplacé cet été.

«Ce qui me dérange, c’est qu’on l’entend dire toutes les semaines qu’il n’a pas la pression» Pour Jérôme Alonzo, Lucas Chevalier devrait en revanche changer de communication en ce qui concerne la pression qu’il ressent : « Il est fort mentalement. Après ce qui me dérange, c’est qu’on l’entend dire toutes les semaines qu’il n’a pas la pression. »