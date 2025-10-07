Après Dembélé, le PSG a eu très chaud !

Amadou Diawara

Lors du duel entre la France et l'Ukraine, programmé le 5 septembre, Ousmane Dembélé a été victime d'une lésion à l'ischio jambier droit, et ce, alors qu'il était sorti sur blessure avec le PSG quelques jours plus tôt. Ayant quitté la pelouse du LOSC prématurément ce dimanche, Bradley Barcola a été libéré par le staff de Didier Deschamps ce lundi. Toutefois, si les Bleus avaient eu des rendez-vous très décisifs dans les prochains jours, le sélectionneur tricolore l'aurait conservé.

Lors du dernier rassemblement de l'équipe de France, Ousmane Dembélé a été victime d'une lésion à l'ischio jambier droit contre l'Ukraine (le 5 septembre). Sorti sur blessure avec le PSG quelque jours plus tôt, l'international français a rechuté.

PSG : Deschamps aurait conservé Barcola si... Pour cette trêve internationale du mois d'octobre, le PSG et l'équipe de France vivent un scénario similaire avec Bradley Barcola. En effet, l'attaquant de 23 ans est sorti sur blessure face au LOSC ce dimanche. Mais cette fois, alors que Bradley Barcola souffre d'une lésion chronique de l'ischio-jambier droit, la FFF a décidé de faire appel à un remplaçant : Florian Thauvin.