Officiel : Zidane dit adieu à l’équipe de France !

Passé par les équipes de France de jeunes au tout début de sa carrière, Luca Zidane a finalement opté pour la sélection de l'Algérie. Le fils de Zinedine Zidane a rejoint sa nouvelle équipe lundi après avoir officialisé son choix, et le gardien de Grenade a livré ses premiers mots en affichant sa fierté.

La nouvelle avait été officialisée courant septembre, et elle s'est matérialisée par l'arrivée de Luca Zidane (27 ans) lundi à l’Aéroport d’Alger - Houari-Boumédiène : le fils de Zinedine Zidane, qui évolue au poste de gardien du côté de Grenade, a opté pour la sélection algérienne. Et il a livré ses premiers mots lundi au sujet de ce tout nouveau challenge, qui met donc un terme définitif à son histoire avec l'équipe de France.

« C’est une fierté » « Je suis content d’être ici en Algérie, c’est une fierté pour ma première convocation. On espère pouvoir gagner le prochain match pour la qualification en Coupe du monde, c’est un match important. On espère que le peuple sera derrière nous », confie Zidane. Et pourtant, ce choix de sélection n'a pas fait l'unanimité chez les observateurs, comme en témoigne cette récente de Bertrand Latour au micro de Canal +, qui critique le choix de l'Algérie de la part du fils de Zinedine Zidane.