Retour à Paris : Mbappé lâche sa réponse en direct !

Amadou Diawara

En fin de contrat le 30 juin 2024 avec le PSG, Kylian Mbappé a décidé de rejoindre le Real Madrid librement et gratuitement. Alors que l'équipe de France affronte l'Azerbaïdjan ce vendredi soir au Parc des Princes, le capitaine de Didier Deschamps aurait pu être absent. Victime d'une légère entorse de la cheville ce samedi, Kylian Mbappé a tenu à rejoindre le groupe tricolore lors de ce rassemblement du mois d'octobre.

Pour le compte de la huitième journée de Liga, le Real Madrid a reçu Villarreal au Santiago Bernabeu ce samedi. Si le club merengue a remporté la rencontre (3-1), il a perdu Kylian Mbappé. En effet, l'attaquant de 26 ans a été victime d'une légère entorse de la cheville droite.

Convoqué par Didier Deschamps pour ce rassemblement de l'équipe de France, Kylian Mbappé aurait pu déclarer forfait pour les deux prochains rendez-vous des éliminatoires à la Coupe du Monde 2026, à l'instar de Bradley Barcola. Toutefois, le capitaine et numéro 10 des Bleus a tenu à rester avec le groupe tricolore, comme il l'a avoué en conférence de presse ce jeudi après-midi.