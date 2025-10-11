Polémique avec Dembélé : Nouveau clash au PSG, il sort du silence !

Alexis Brunet

Dernièrement, les relations entre le PSG et la FFF se sont tendues au sujet d’Ousmane Dembélé, qui s’est malheureusement blessé avec les Bleus. Ce n’est toutefois pas le seul cas sensible géré par Paris dernièrement, puisque Joao Neves a également fait parler de lui. Le milieu de terrain était blessé, mais il a été appelé avec le Portugal avant de finalement être laissé à disposition du club de la capitale. Présent en conférence de presse, Roberto Martinez a déclaré qu’il n’avait aucun problème avec le champion de France.

C’est un cas qui avait beaucoup fait parler ces dernières semaines. Alors qu’il était fragile physiquement, Ousmane Dembélé avait tout de même été appelé par Didier Deschamps lors du rassemblement de septembre de l’équipe de France. Le PSG avait conseillé au sélectionneur de ne pas faire jouer l’attaquant, mais il ne l'avait pas écouté et le Ballon d’or s’était alors blessé, ce qui avait tendu les relations entre les différentes parties.

Neves est finalement resté au PSG Après Ousmane Dembélé, c’est un autre cas semblable qui a occupé le PSG dernièrement. Blessé, Joao Neves avait tout de même été appelé dans la liste de Roberto Martinez pour le rassemblement d’octobre du Portugal. Le club de la capitale n’avait pas compris ce choix et finalement le milieu de terrain était resté à Paris, car pas apte physiquement.