Kylian Mbappé : La guerre est déclarée, Riolo balance sur «le cirque» !

Alexis Brunet

Vendredi soir face à l’Azerbaïdjan, Kylian Mbappé a été buteur, mais ce n’est pas tout. Malheureusement, le capitaine des Bleus a dû laisser sa place en fin de match sur blessure. Cela ne fait pas les affaires du Real Madrid, qui avait peur pour son joueur avant le rassemblement de l’équipe de France. Selon Daniel Riolo, cet épisode va encore plus renforcer les conflits entre les équipes nationales et les clubs qui fleurissent dernièrement.

Pour le moment, l’équipe de France se débrouille à merveille dans sa campagne de qualification pour la prochaine Coupe du monde. Vendredi soir, les Bleus ont signé une troisième victoire en autant de matchs en s’imposant face à l’Azerbaïdjan, grâce à des buts de Mbappé, Rabiot et Thauvin.

Mbappé s’est blessé Kylian Mbappé a donc encore une fois trouvé le chemin des filets avec l’équipe de France, mais malheureusement il s’est aussi blessé. L’ancien joueur du PSG a été contraint de laisser sa place à Florian Thauvin à la 83ème minute. Un coup dur pour le Real Madrid, qui espérait que son attaquant ne soit pas trop utilisé par Didier Deschamps, car il était déjà sorti lors du dernier match des Madrilènes face à Villarreal (3-1).