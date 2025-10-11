Départ du PSG - Dembélé : Kylian Mbappé passé proche d’une catastrophe ?

Alexis Brunet

À l’été 2024, Kylian Mbappé avait fait le choix de quitter le PSG pour rejoindre le Real Madrid. Le Français rêvait alors de Ballon d’or et de Ligue des champions, mais c’est finalement Paris et son grand ami Ousmane Dembélé qui y sont parvenus avant lui. De quoi mettre un coup au moral du Madrilène, mais qui n’a pas flanché d’après Pascal Dupraz.

La saison dernière, le PSG a brillé, que cela soit sur la scène nationale ou européenne. Le club de la capitale a notamment mis la main sur la Ligue des champions, mais également le Ballon d’or, puisque c’est Ousmane Dembélé qui a remporté la prestigieuse récompense individuelle.

« Il y en a d’autres qui auraient plongé » Au micro de RMC, Pascal Dupraz est revenu sur les réussites du PSG et d’Ousmane Dembélé, mais en utilisant l'angle de Kylian Mbappé. L’ancien entraîneur de l’ASSE trouve que le buteur du Real Madrid est très fort et plus mature, car d’autres auraient pu ne pas supporter cela. « Mbappé est quand même costaud mentalement. Vous vous rendez compte, il s’en va du PSG, le PSG gagne la Ligue des Champions. Il rêve de Ballon d’Or, c’est son ancien coéquipier Dembélé qui obtient le Ballon d’Or. Il y en a d’autres qui auraient plongé. Il a l’air plus mature. »