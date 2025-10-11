Verratti insulté au PSG : Il fait enfin éclater la vérité !

Alexis Brunet

Si aujourd’hui tout semble aller pour le mieux au PSG, ce n’était pas forcément le cas en mai 2023. À cette époque, le torchon brûlait entre Paris et une partie de ses supporters, qui avaient même manifesté devant le siège du club de la capitale. Plusieurs joueurs avaient été insultés, comme Marco Verratti par exemple. Un fait dont se désolidarise complètement le président du CUP, Romain Mabille.

En 2023, après onze saisons, le PSG disait au revoir à l’une de ses idoles, Marco Verratti. Pas dans les plans de Luis Enrique, le génial petit Italien décidait alors de quitter l’Europe et de rejoindre le Qatar et plus précisément le club d’Al-Arabi SC. Un départ qui avait ému de nombreux supporters parisiens, pour qui le milieu de terrain était un joueur spécial.

Verratti s’était fait insulter à Paris Si Marco Verratti garde donc une belle image à Paris, ses derniers mois n’avaient toutefois pas été si roses. En mai 2023, de nombreux supporters s’étaient retrouvées devant le siège du PSG à Boulogne-Billancourt et avaient insulté certains joueurs. Neymar et Lionel Messi avaient été ciblés, mais également l’ancien milieu de terrain de Pescara.