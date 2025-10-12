PSG : Grande nouvelle pour Désiré Doué !

Alexis Brunet

Blessé depuis le match de l’équipe de France contre l’Ukraine, Désiré Doué semble apercevoir le bout du tunnel. En effet, l’attaquant parisien est remis de sa blessure au mollet et la trêve internationale lui permet de peaufiner sa condition physique. L’ancien Rennais va donc postuler à une place dans le groupe parisien pour la réception de Strasbourg le 17 octobre.

Lors de la trêve internationale, le PSG a beaucoup de temps pour soigner ses blessés. Une bonne chose, car malheureusement l’infirmerie du club de la capitale s’est remplie ces dernières semaines. Luis Enrique a perdu de nombreux cadres, comme Ousmane Dembélé, Désiré Doué ou bien encore Marquinhos.

Doué va beaucoup mieux Éblouissant la saison dernière avec le PSG, Désiré Doué est donc indisponible depuis plusieurs semaines. Heureusement pour Luis Enrique, l’absence de l’ancien Rennais semble toucher à son terme. D’après Le Parisien, le joueur de 20 ans est complètement remis de sa blessure au mollet et il se sert de la trêve internationale pour parfaire sa condition physique.