Kylian Mbappé balance sur sa relation !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Depuis qu’il est arrivé au Real Madrid, Kylian Mbappé fait de l’ombre à Vinicius Junior jusque-là leader incontesté du côté du club merengue. Et pourtant, l’ancien attaquant du PSG assure que sa relation avec le Brésilien est excellente.

Arrivé en grande pompe au Real Madrid durant l’été 2023, Kylian Mbappé a rapidement fait de l’ombre à Vinicius Junior, pourtant le joueur majeur de l’équipe qui venait de remporter la Ligue des champions. Selon la presse espagnole, la relation entre les deux attaquants ne serait d’ailleurs pas idéale. Mais Kylian Mbappé met les choses au clair.

Mbappé juge sa relation avec Vinicius « Je pense que ce n’est pas une question d’Espagne. Les humains, directement, sont comme ça. C’est arrivé en France aussi. Deux joueurs célèbres dans la même équipe… qui fait vendre beaucoup de papier. La vérité est que j’ai une très bonne relation avec Vinicius. Beaucoup mieux cette année, parce que nous nous connaissons beaucoup mieux », lâche-t-il au micro de Movistar+ avant de poursuivre.