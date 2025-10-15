Signature exceptionnelle au PSG, cette star va faire des jaloux !

Amadou Diawara

Arrivé au PSG lors de l'été 2021, Achraf Hakimi a prolongé en février dernier. Désormais, l'international marocain est lié au club de la capitale jusqu'au 30 juin 2029. A la surprise générale, le PSG de Nasser Al-Khelaïfi a fait une fleur à Achraf Hakimi pour la signature de son nouveau contrat.

Après avoir mis fin à la génération bling-bling, le PSG a lancé une révolution pour ses nouveaux contrats avec les joueurs. En effet, le club présidé par Nasser Al-Khelaïfi oblige désormais ses protégés à parapher un bail évolutif. Plus précisément, les protégés de Luis Enrique qui prolongent doivent accepter d'avoir une part fixe plus faible, qui est compensée par des variables. Mais à en croire L'Equipe, certains sont exceptés de cette « obligation ».

Le PSG a lancé une révolution pour ses contrats D'après les indiscrétions de L'Equipe, Luis Campos - conseiller football du PSG - applique la nouvelle règle pour les contrats avec presque tous les joueurs. En effet, certains peuvent toujours prolonger avec le système classique. On peut notamment citer Achraf Hakimi. Arrivé à Paris lors de l'été 2021, le numéro 2 de Luis Enrique a rempilé en février dernier.