Le PSG dégaine une offre inattendue !

Amadou Diawara

Lors de l'été 2024, le PSG a déboursé environ 40M€ pour convaincre l'Eintracht Francfort de lui vendre Willian Pacho. Ayant paraphé un bail de cinq saisons, soit jusqu'au 30 juin 2029, l'international équatorien pourrait bientôt rempiler. En effet, la direction du PSG aurait formulé une offre à son numéro 51, et ce, pour qu'il prolonge de deux années supplémentaires.

Déterminé à renforcer sa défense centrale, le PSG a jeté son dévolu sur Willian Pacho lors de l'été 2024. Pour faire plier la direction de l'Eintracht Francfort, les hautes sphères du club rouge et bleu ont lancé une offensive à hauteur de 40M€.

PSG : Pacho n'est pas dans le top 15 des salaires Lors de son arrivée au PSG, Willian Pacho a paraphé un bail de cinq saisons, soit jusqu'au 30 juin 2029. Et à en croire L'Equipe, l'international équatorien pourrait déjà étendre son bail de deux années supplémentaires.