Le PSG dégaine une offre inattendue !

Lors de l'été 2024, le PSG a déboursé environ 40M€ pour convaincre l'Eintracht Francfort de lui vendre Willian Pacho. Ayant paraphé un bail de cinq saisons, soit jusqu'au 30 juin 2029, l'international équatorien pourrait bientôt rempiler. En effet, la direction du PSG aurait formulé une offre à son numéro 51, et ce, pour qu'il prolonge de deux années supplémentaires.
Déterminé à renforcer sa défense centrale, le PSG a jeté son dévolu sur Willian Pacho lors de l'été 2024. Pour faire plier la direction de l'Eintracht Francfort, les hautes sphères du club rouge et bleu ont lancé une offensive à hauteur de 40M€.
PSG : Pacho n'est pas dans le top 15 des salaires
Lors de son arrivée au PSG, Willian Pacho a paraphé un bail de cinq saisons, soit jusqu'au 30 juin 2029. Et à en croire L'Equipe, l'international équatorien pourrait déjà étendre son bail de deux années supplémentaires.
Le PSG a fait une proposition à Pacho
Selon les informations de L'Equipe, il est rare de voir Luis Campos lancer les discussions avec un joueur qui a encore trois années de contrat. En effet, le conseiller football du PSG ne fait des exceptions que dans deux cas : pour les « petits » salaires et pour les joueurs très demandés. Alors qu'il toucherait environ 2,5M€ (sa paye est évolutive en fonction du nombre d'apparitions), Willian Pacho ne fait pas partie du top 15 des salaires parisiens. Pour rétablir une certaine équité au sein de l'effectif de Luis Enrique, le PSG aurait formulé une offre au défenseur central de 23 ans. Une proposition pour rempiler jusqu'au 30 juin 2031.