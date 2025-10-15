Mercato : Le PSG prépare treize signatures !

Amadou Diawara

Le PSG a ouvert le dossier des prolongations A en croire L'Equipe, les hautes sphères du PSG ont l'intention de sécuriser l'avenir de treize joueurs au total : Ousmane Dembélé, Fabian Ruiz, Senny Mayulu, Ibrahim Mbaye, Bradley Barcola, Gonçalo Ramos, Marquinhos, Lucas Hernandez, Lee Kang-in, Lucas Beraldo, Quentin Ndjantou, Willian Pacho et Noham Kamara. Reste à savoir si le club de la capitale réussira à trouver un accord final avec tous ces protégés de Luis Enrique.