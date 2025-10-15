Mission impossible à Marseille, ce joueur de l'OM hallucine !

Sous contrat jusqu'au 30 juin 2025 avec le LOSC, Angel Gomes a rejoint l'OM de Pablo Longoria librement et gratuitement l'été dernier. Interrogé sur sa nouvelle vie à Marseille, le milieu de terrain anglais de 25 ans a avoué qu'il lui était impossible de se balader en ville sans croiser un supporter du club.
Après avoir passé cinq années au LOSC, Angel Gomes est un nouveau pensionnaire de l'OM. En fin de contrat le 30 juin 2025 avec les Dogues, le milieu de terrain de 25 ans s'est engagé librement et gratuitement en faveur du club marseillais.
Gomes est choqué par les supporters de l'OM
Arrivé à Marseille il y a un peu plus de trois mois, Angel Gomes s'est livré sur sa nouvelle vie depuis sa signature à l'OM. Et l'international anglais a affirmé que les supporters du club olympien étaient partout.
«C’est impossible de ne pas croiser un fan»
« Maintenant que tu vis à Marseille, comment cela se passe avec les supporters ? Tu vas à la pharmacie, il y a un supporter de l'OM. Tu vas à la supérette, il y a un supporter de l'OM. Tout le monde aime ce club à Marseille ! C’est impossible de ne pas croiser un fan. Mais jusqu’à maintenant, j’ai eu que des interactions positives. J’aime discuter avec les supporters, c’est agréable. L’ambiance ici est juste différente. Avant, j’étais dans le nord de la France. Maintenant, je suis dans le sud, à Marseille, et la vibe est différente. J’aime ça, ça me correspond. Ça me rappelle un peu ma maison, là où j’ai grandi… sauf qu’à Manchester, il n’y a pas de soleil ! (rires) Mais les gens sont très similaires, très chaleureux », a confié Angel Gomes, le numéro 8 de l'OM.