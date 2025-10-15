Mission impossible à Marseille, ce joueur de l'OM hallucine !

Amadou Diawara

Sous contrat jusqu'au 30 juin 2025 avec le LOSC, Angel Gomes a rejoint l'OM de Pablo Longoria librement et gratuitement l'été dernier. Interrogé sur sa nouvelle vie à Marseille, le milieu de terrain anglais de 25 ans a avoué qu'il lui était impossible de se balader en ville sans croiser un supporter du club.

Après avoir passé cinq années au LOSC, Angel Gomes est un nouveau pensionnaire de l'OM. En fin de contrat le 30 juin 2025 avec les Dogues, le milieu de terrain de 25 ans s'est engagé librement et gratuitement en faveur du club marseillais.

Gomes est choqué par les supporters de l'OM Arrivé à Marseille il y a un peu plus de trois mois, Angel Gomes s'est livré sur sa nouvelle vie depuis sa signature à l'OM. Et l'international anglais a affirmé que les supporters du club olympien étaient partout.