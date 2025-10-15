Mercato : L’OM confirme un grand changement pour les transferts !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Président de l’OM depuis février 2021, Pablo Longoria est connu pour aimer s’impliquer dans le mercato de son club, ce qu’il fait beaucoup moins désormais. Comme l’a expliqué le dirigeant espagnol, il essaye de déléguer le plus possible aujourd’hui, surtout depuis l’arrivée de Medhi Benatia comme directeur du football, et intervient seulement dans la phase finale des négociations.

À l’OM, c’est désormais Medhi Benatia, directeur du football du club, qui tient les rênes du mercato. Très impliqué auparavant, Pablo Longoria a pris plus de hauteur aujourd’hui, même s’il lui arrive d’intervenir dans les négociations si la situation le demande.

« J'essaie de déléguer autant que possible » « Mon rôle dans le recrutement ? En ce moment, j'essaie de déléguer autant que possible. D'autant plus que nous avons un très bon directeur du football qui travaille très bien avec l'entraîneur, Medhi Benatia et Roberto De Zerbi », a confié le président de l’OM, dans le podcast Business of Sport.