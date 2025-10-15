Folie sur le mercato, le PSG dit stop !

Amadou Diawara

Après avoir entériné la fin de la génération bling-bling, le PSG a réussi à rééquilibrer ses comptes. Pour ne pas être une nouvelle fois sanctionné à cause du fair-play financier, l'écurie présidée par Nasser Al-Khelaïfi refuse de refaire des folies sur le mercato.

Lors de l'année 2023, les hautes sphères du PSG ont décidé de se débarrasser de toutes leurs superstars. Ainsi, Neymar, Lionel Messi, Marco Verratti, Sergio Ramos et compagnie ont quitté le club de la capitale. Une année plus tard, c'était au tour de Kylian Mbappé de prendre le large. En fin de contrat le 30 juin 2024, le Français a signé librement et gratuitement au Real Madrid.

Le PSG refuse de «refaire les bêtises du passé» Selon les informations de L'Equipe, tous ces départs ont permis au PSG de rééquilibrer ses comptes. En effet, l'écurie rouge et bleu est dans le vert depuis l'été dernier. Et il refuse de refaire des folies, voulant à tout prix rester dans les clous du fair-play financier. Le PSG ayant écopé d'une amende de 65M€ il y a trois ans.