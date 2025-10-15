Transfert de Mbappé : Surprise, le PSG touche le jackpot !

Amadou Diawara

Ayant écopé d'une amende de 65M€ pour non respect des règles du fair-play financier il y a trois ans, le PSG a rééquilibré ses comptes ces dernières années. Grâce aux départs de ses stars, dont Kylian Mbappé, et à ses revenus liés à ses performances, le club présidé par Nasser Al-Khelaïfi est dans le vert depuis cet été.

En 2023, le PSG de Nasser Al-Khelaïfi a décidé de mettre un terme à la génération bling-bling. En ce sens, le club de la capitale s'est débarrassé de toutes ses superstars, qui disposaient d'un salaire XXL, préférant miser sur un collectif fort.

Le PSG est dans le vert sur le plan financier Lors de l'été 2023, le PSG s'est notamment séparé de Lionel Messi, Neymar, Marco Verratti et de Sergio Ramos. Et un an plus tard, c'est Kylian Mbappé qui s'en est allé. En fin de contrat le 30 juin 2024, l'international français a rejoint le Real Madrid librement et gratuitement. Ce qui a fait le plus grand bien aux finances du PSG.