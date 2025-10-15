«C’est qui lui?», le PSG hallucine devant une recrue à 40M€ !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Recruté par le PSG lors du mercato estival 2021, Nuno Mendes était inconnu du grand public au moment de son arrivée, et il a rapidement bluffé ses nouveaux coéquipiers. Alexandre Letellier livre d'ailleurs une anecdote très amusante sur le jour où il a découvert le phénomène en action avec le PSG.

Aujourd'hui considéré comme une référence mondiale et l'un des meilleurs latéraux de toute l'histoire, Nuno Mendes (23 ans) est au sommet de son art avec le PSG. L'international portugais était pourtant assez méconnu au moment de son arrivée au Parc des Princes en provenance du Sporting Lisbonne à l'été 2021, même s'il a coûté pas moins de 40M€ au PSG. Et Alexandre Letellier se rappelle avoir été tout de suite bluffé par Mendes.

« On s'est tous regardés et on s'est dit : ‘mais c'est qui lui ?’ » « Je me rappelle, son premier match à Nuno Mendes, c'était face à Bruges en Ligue des champions. Il rentre et à sa première accélération, sur le banc, on s'est tous regardés et on s'est dit : ‘mais c'est qui lui ?’ », raconte l'ancien gardien du PSG sur France Bleu au sujet de Nuno Mendes, qui a donc tout de suite bluffé ses nouveaux coéquipiers.