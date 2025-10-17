Mercato - Paris FC : Un Marseillais lui fait une grande annonce avant de signer !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Lors du dernier mercato estival, Kevin Trapp a fait son grand retour à Paris. Ancien joueur du PSG, l'Allemand a cette fois quitté l'Eintracht Francfort pour rejoindre le Paris FC, tout juste promu en Ligue 1. Bien évidemment, avant de signer, Trapp a eu quelques discussions, notamment avec Maxime Lopez, qui ne lui a dit que du bien du PFC.

« Avant de venir, j'ai parlé avec Max Lopez » A l'occasion d'un entretien accordé à L'Equipe ce vendredi, Kevin Trapp est revenu sur son transfert au Paris FC. L'Allemand en a alors dit plus sur ses discussions avec Maxime Lopez, l'ancien de l'OM. A ce propos, le gardien du PFC a confié : « Avant de venir, j'ai parlé avec Max Lopez. Il m'a dit : "Tu ne vas pas avoir du mal à t'intégrer parce que l'ambiance est vraiment top" ».