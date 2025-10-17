Mercato - Paris FC : Un Marseillais lui fait une grande annonce avant de signer !

Lors du dernier mercato estival, Kevin Trapp a fait son grand retour à Paris. Ancien joueur du PSG, l'Allemand a cette fois quitté l'Eintracht Francfort pour rejoindre le Paris FC, tout juste promu en Ligue 1. Bien évidemment, avant de signer, Trapp a eu quelques discussions, notamment avec Maxime Lopez, qui ne lui a dit que du bien du PFC.
« Avant de venir, j'ai parlé avec Max Lopez »
A l'occasion d'un entretien accordé à L'Equipe ce vendredi, Kevin Trapp est revenu sur son transfert au Paris FC. L'Allemand en a alors dit plus sur ses discussions avec Maxime Lopez, l'ancien de l'OM. A ce propos, le gardien du PFC a confié : « Avant de venir, j'ai parlé avec Max Lopez. Il m'a dit : "Tu ne vas pas avoir du mal à t'intégrer parce que l'ambiance est vraiment top" ».
« Ils t'accueillent d'une façon que j'ai rarement vue »
Et voilà que Maxime Lopez n'a pas menti à Kevin Trapp à propos de l'ambiance au Paris FC. « Tous les joueurs sont ouverts, ils t'accueillent d'une façon que j'ai rarement vue, ils te parlent tout de suite. Il n'y a pas de groupes de cinq joueurs par ici, quatre par là. On est tous ensemble », a poursuivi l'Allemand.