«Vous disparaîtrez» : La révélation qui fait craquer le PSG sur internet !

Ce vendredi, une nouvelle a bouleversé les supporters du PSG sur internet. Et pour cause, le conseiller sportif Luis Campos a officialisé son arrivée sur le réseau social X. Le dirigeant portugais a d’ailleurs répondu à des pseudos révélations sur le mercato du club parisien, dénonçant un tissu de mensonges balancés sur internet.
Plutôt discret sur sa communication, Luis Campos a officialisé une grande nouvelle ce vendredi. Le conseiller sportif du PSG depuis 2022 a annoncé son arrivée sur le réseau social X. Très rapidement, le dirigeant portugais n’a pas hésité à annoncer la couleur sur le but de son inscription sur ce réseau.
Luis Campos débarque sur X !
En effet, comme l’annonce Campos lui-même, ce dernier est venu démentir plusieurs révélations de certains médias. « Bonjour. Comme promis, chaque fois qu'un énorme mensonge qui vise à déstabiliser le club, je réponds. C'est faux, c'est un mensonge », écrit ainsi le dirigeant du PSG en réponse aux révélations de l’Equipe sur un possible clash avec Yohan Cabaye, responsable de la formation du club parisien.
« Comme toujours, vous perdrez et disparaîtrez »
Luis Campos a également fustigé le compte ParisTeam. Ce dernier révélait que malgré plusieurs propositions du Portugais, Luis Enrique avait décidé de refuser les pistes de son conseiller sportif sur le mercato. Visiblement très remonté, Campos rétorque sur X : « Ce que vous écrivez est un mensonge à 100 %. Je connais et comprends l'intention et la raison de ce mensonge. Je sais qui se cache derrière. Et comme toujours, vous perdrez et disparaîtrez, car les supporters du PSG sont intelligents et ne croient pas à votre propagande. »