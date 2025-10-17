Mercato : Il veut s’en aller, l’OM jubile !

Alexis Brunet

Endrick débarquera-t-il à l’OM cet été ? La question se pose car depuis quelques jours la presse brésilienne évoque cette possibilité. Aux dernières nouvelles, le joueur serait ouvert à un départ, tout comme le Real Madrid. Une décision devrait être prise d’ici la trêve internationale de novembre. L’hypothèse d’un prêt de l’attaquant brésilien n’est donc clairement pas à exclure.

Cet été, le secteur offensif de l’OM a considérablement changé. Le club phocéen a entre autres fait venir Pierre-Emerick Aubameyang, Igor Paixao et Timothy Weah, afin d’offrir plus de possibilités à Roberto De Zerbi. Mais ce n’est pas fini, puisqu’un nouvel attaquant pourrait arriver cet hiver.

Endrick bientôt à l’OM ? Pour renforcer son attaque, l’OM aurait des vues sur un attaquant du Real Madrid. En effet, plusieurs rumeurs ont fait état dernièrement d’un intérêt marseillais pour Endrick. Un dossier qui paraît possible pour Pablo Longoria et Medhi Benatia, car le Brésilien ne joue pas depuis le début de saison et il ne semble pas dans les petits papiers de Xabi Alonso.