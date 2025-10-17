Un champion du monde à l'OM, De Zerbi jubile !

Axel Cornic

La trêve internationale est terminée et l’Olympique de Marseille va reprendre sa saison avec la réception du Havre ce samedi, dans le cadre de la 8e journée de Ligue 1. Présent en conférence de presse, Roberto De Zerbi a souhaité envoyer un message important pour les prochaines semaines, qui concerne un certain Benjamin Pavard.

La saison dernière, la défense était clairement le point faible de l’OM. Mais ça a changé, puisqu’avec les arrivées de Facundo Medina, Nayef Aguerd ou encore Benjamin Pavard, les problèmes marseillais semblent être réglés. Et c’est en grande partie grâce au Champion du monde français...

« On a parlé du positionnement de Benjamin Pavard » Lors de la conférence de presse de ce vendredi, Roberto De Zerbi a en effet expliqué que la polyvalence de Pavard lui offre une liberté tactique sans précédent. « On a parlé du positionnement de Benjamin Pavard. Normalement, on défend à quatre. Quand on a le ballon, on passe à trois » a déclaré le coach de l’OM.