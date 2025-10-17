Mercato : Contacté par Benatia, son pote débarque à l'OM !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Présent en conférence ce vendredi à la veille de la réception du Havre, Nayef Aguerd est revenu sur son arrivée à l’OM le dernier jour du mercato estival. Un transfert qui aurait pu se faire bien avant, car Medhi Benatia, son ancien capitaine en sélection marocaine et un ami proche, lui parlait de Marseille depuis très longtemps.

Évoquée au début de l’été, c’est finalement le dernier du mercato estival que la piste Nayef Aguerd s'est concrétisée. Recruté contre 23M€ en provenance de West Ham, l’international marocain (57 sélections) avait déjà souvent entendu parler de l’OM auparavant par l’intermédiaire du directeur du football du club, Medhi Benatia.

« Benatia me parlait de Marseille depuis très très longtemps » « Il me parlait de Marseille depuis très très longtemps. Malheureusement, on n’a pas pu le faire rapidement, ça s’est fait le dernier jour », a confié Nayef Aguerd ce vendredi en conférence de presse quand il a été interrogé sur le rôle de Medhi Benatia dans son arrivée à l’OM, dont il était déjà proche en sélection.