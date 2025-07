25M€ : Le transfert qui va choquer l'OM !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Recruté pour environ 10M€ en 2022, Luis Suarez n'a pas réellement marqué les esprits à l'OM, c'est le moins que l'on puisse dire. A tel point qu'au bout de six mois, il était prêté à Almeria. Mais la situation de l'attaquant colombien a bien changé puisque le Sporting CP va débourser 25M€ pour en faire le successeur de Viktor Gyökeres qui s'est engagé en faveur d'Arsenal.

Durant l'été 2022, l'OM recrutait de façon inattendue un certain Luis Suarez pour 8M€. Arrivé en provenance de Grenade, l'attaquant colombien n'avait toutefois jamais réussi à s'imposer à Marseille, au point de repartir six mois plus tard en prêt vers Almeria qui le recrutera définitivement à la fin de la saison. L'OM récupérera donc 10M€, de quoi éviter une catastrophe industrielle.

Le Sporting va lâcher 25M€ pour Luis Suarez... Mais deux ans plus tard, Luis Suarez refait parler de lui pour un transfert qui devrait faire réagir du côté de l'OM. Et pour cause, selon les informations de Fabrizio Romano, le Sporting CP serait sur le point de lâcher 25M€ pour recruter l'international colombien qui a la très lourde tâche de faire oublier Viktor Gyökeres qui s'est engagé à Arsenal contre 75 M€, bonus compris.