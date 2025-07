Mercato - OM : Le clan Aubameyang fait une annonce !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Malgré un léger contre-temps, Pierre-Emerick Aubameyang va bel et bien faire son grand retour à l'OM cet été, un an après avoir signé en Arabie Saoudite. Cependant, de nombreux doutes subsistent concernant son état physique après une saison dans le championnat saoudien. Mais son entourage se montre très rassurant et annonce du lourd.

Il y a un an, Pierre-Emerick Aubameyang décidait de quitter l'OM afin de s'engager avec Al-Qadsiah où l'attendait un très gros contrat. Cependant, après seulement une saison, le Gabonais a résilié son bail en Arabie Saoudite pour revenir à Marseille.

Aubameyang arrive à l'OM ! L'ancien attaquant de l'ASSE est attendu depuis plusieurs jours à Marseille où des soucis administratifs on retardé son retour. Cependant, l'attente est désormais quasiment terminée puisque L'EQUIPE a confirmé que l'OM, ainsi que l'entourage de Pierre-Emerick Aubameyang se montrant rassurant quant à l'issue imminente de ce dossier.