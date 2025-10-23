C’est confirmé pour Zidane : L’annonce inattendue !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

C’est terminé pour Didier Deschamps. Le principal intéressé a fait le choix d’annoncer son départ de l’équipe de France après la Coupe du monde 2026 et ce, dès le mois de janvier dernier. De quoi multiplier les prises de positions dans la presse et les rumeurs sur l’éventuelle future nomination de Zinedine Zidane. Rappeur, RK est sorti du silence pour militer en faveur de « Zizou ».

« Je me sens légitime en équipe de France, où j'ai joué et passé pratiquement douze, treize ou quatorze ans comme joueur. Bien sûr, c'est un rêve, j'ai hâte ». Au printemps dernier, Zinedine Zidane ne dissimulait clairement plus ses ambitions tricolores. Après avoir gagné la Coupe du monde et l’Euro en tant que joueur de l’équipe de France, « Zizou » entend bien hériter du groupe que Didier Deschamps laissera après le Mondial 2026.

«Le voir à la tête de l’équipe de France, ce serait beau» C’est le sélectionneur en personne de l’équipe de France qui a annoncé son départ en janvier dernier. RK n’attend qu’une chose : que la Fédération française de football nomme Zinedine Zidane comme prochain patron des Bleus. « C’est la fin d’une ère avec le départ annoncé de Deschamps. Et ça me plairait de voir Zizou à la tête de cette équipe de France. Si c’est lui, je serais hyper content. C’est une figure emblématique du pays. Même le plus facho du village le plus reculé de France serait heureux que ce soit lui. C’est le personnage, c’est Zizou. Le voir à la tête de l’équipe de France, ce serait beau ».