OM : Une journaliste se fait allumer par les Marseillais !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Journaliste de La Chaîne L'EQUIPE, Virginie Sainsily ne se cache de son soutien pour l'OL. Un choix qui lui vaut quelques commentaires désobligeants sur les réseaux sociaux, notamment de la part des Marseillais comme elle le raconte.

Alors qu'elle n'a jamais caché son penchant pour l'OL, Virginie Sainsily avoue que cela lui a valu certains messages un peu agressifs venus de Marseille comme le raconte la journaliste de La Chaîne L'EQUIPE.

Virginie Sainsily raconte les insultes des Marseillais « Parfois, je reçois des messages des Marseillais. Pourtant les Marseillais je vous kiffe, coeur sur vous, car je kiffe votre président Longoria que j’aime beaucoup. Mais les Marseillais, ils sont en guerre parce que je suis supportrice de l’Olympique Lyonnais. Moi je suis très taquine, comme dans la vraie vie, je charrie beaucoup », lance-t-elle à Johan Djourou dans le podcast « Sous la surface » sur YouTube.