OM : De Zerbi monte au créneau pour une star, c’est validé !

En conférence de presse à la veille de la réception d’Angers, Roberto De Zerbi s’est agacé des critiques envers Benjamin Pavard. L’entraîneur de l’OM a évoqué des « polémiques » lancées par des « gens qui n’aiment pas l’OM ». Une prise de parole comprise par Mamadou Niang, qui estime que le technicien italien a senti le besoin de défendre son joueur.
« J’ai un peu d’expérience à Marseille, je ne me laisse pas engloutir par les polémiques. » Présent en conférence de presse mardi, Roberto De Zerbi a exprimé son agacement concernant les critiques envers Emerson Palmieri et Benjamin Pavard, après les défaites de l’OM contre le Sporting Portugal (2-1) et le RC Lens (2-1).
« Ce sont vraiment des gens qui n’aiment pas l’OM »
« Moi, à Marseille, ça me donne envie de rire toutes ces polémiques. Ce sont vraiment des gens qui n’aiment pas l’OM, donc je laisse tomber un peu. On essaye d’être vraiment concentré sur ce qui compte et ce n’est pas les mots, ce que disent les gens, mais le match », a déclaré Roberto De Zerbi. Une prise de parole qui n’a pas été comprise par certains observateurs, à l’image de Daniel Riolo.
« Il a peut-être senti le besoin d’intervenir »
« Pavard a été critiqué par les médias, parce qu’à Marseille, pour y vivre, personne ne lui en veut par rapport aux erreurs qu’il a pu commettre. Ça arrive à tout le monde de marquer un but contre son camp, de passer à travers, surtout qu’il a été bon depuis le début de saison », estime pour sa part Mamadou Niang dans le Late Football Club sur Canal+. « L’impression qu’il s’est fait tant critiquer que ça ? Non, moi, je ne trouve pas. Peut-être que lui (De Zerbi), il est dans la protection. Il se dit : il présente ses excuses, dans la presse, il est un peu critiqué. Il a peut-être senti le besoin d’intervenir. »