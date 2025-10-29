OM : De Zerbi monte au créneau pour une star, c’est validé !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

En conférence de presse à la veille de la réception d’Angers, Roberto De Zerbi s’est agacé des critiques envers Benjamin Pavard. L’entraîneur de l’OM a évoqué des « polémiques » lancées par des « gens qui n’aiment pas l’OM ». Une prise de parole comprise par Mamadou Niang, qui estime que le technicien italien a senti le besoin de défendre son joueur.

« J’ai un peu d’expérience à Marseille, je ne me laisse pas engloutir par les polémiques. » Présent en conférence de presse mardi, Roberto De Zerbi a exprimé son agacement concernant les critiques envers Emerson Palmieri et Benjamin Pavard, après les défaites de l’OM contre le Sporting Portugal (2-1) et le RC Lens (2-1).

« Ce sont vraiment des gens qui n’aiment pas l’OM » « Moi, à Marseille, ça me donne envie de rire toutes ces polémiques. Ce sont vraiment des gens qui n’aiment pas l’OM, donc je laisse tomber un peu. On essaye d’être vraiment concentré sur ce qui compte et ce n’est pas les mots, ce que disent les gens, mais le match », a déclaré Roberto De Zerbi. Une prise de parole qui n’a pas été comprise par certains observateurs, à l’image de Daniel Riolo.