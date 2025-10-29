OM : De Zerbi a craqué, Riolo balance !

Amadou Diawara

Comme l'a rappelé Daniel Riolo, Roberto De Zerbi a pesté contre les critiques et les polémiques en conférence de presse. Présent dans l'émission l'After Foot ce mardi soir, le journaliste de RMC Sport a affirmé que le coach de l'OM était retombé dans ses travers sur le plan émotionnel.

«Bon bah le stabilisateur, il ne l'a plus» « Tu te retrouves devant cette conf' et t'as envie de lui demander : "Mais à quoi tu fais allusion ? Quelles sont les polémiques dont tu parles ? Quelles sont les critiques dont tu parles ?" Je trouve qu'il y a beaucoup de bienveillance et peu de polémiques autour de l'OM en ce moment. Il y a plutôt de l'excitation quand on voit le rival qu'ils peuvent être dans notre championnat. Il y a du calme quand l'OM enchaîne deux défaites, qui ne sont pas belles en plus. Je ne comprends pas », a pesté Daniel Riolo, avant d'en rajouter une couche.