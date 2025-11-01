Vente au PSG : C’est terminé, l’annonce cash dans les médias !

Issu du grand cru de la formation parisienne, Warren Zaïre-Emery (19 ans) a vu son importance diminuer au fil de la saison passée, exclu du trio de titulaires au milieu de terrain par le développement de Fabian Ruiz. Pourtant, le PSG ne lui a jamais tourné le dos, au contraire. Explications.
Pendant sa blessure contractée en janvier dernier, Warren Zaïre-Emery a vu une ossature compacte prendre vie au milieu de terrain. L'entrejeu du PSG composé de VItinha, Joao Neves et Fabian Ruiz est tellement si solide qu'il a été le trio privilégié par Luis Enrique. Et ce, bien que le coach espagnol qualifiait le titi parisien de diamant brut à sa nomination à l'été 2023.
Pour le PSG, Zaïre-Emery est intransférable
Le temps de jeu de Zaïre-Emery a diminué au fil des semaines. Au point où un départ a été d'actualité ? Pas du tout selon Fabrice Hawkins. « Le PSG a déjà pensé à se séparer de Zaïre-Emery ? Non. Jamais ? Non, non, non. Même pas en prêt ? Non même pas prêt. Tu prêtes Warren Zaïre-Emery, il y a qui derrière ? Tu as Ruiz, Neves, Vitinha... ».
«Pep Guardiola le voulait»
Pendant une interview pour Aliotalk, le journaliste de RMC a reporté à plus tard la question d'un éventuel changement d'air pour Warren Zaïre-Emery qui faisait notamment tourner la tête de Pep Guardiola par le passé. « S'il fait deux saisons sur le banc de touche, je pense que la question va se poser. Encore une fois, c'est un joueur qui aura toujours des propositions. Quand il a signé au PSG, il y a des clubs et notamment Manchester City qui faisait des pieds et des mains. Pep Guardiola le voulait ».