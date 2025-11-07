PSG : La colère de Dembélé devant les caméras !

Ce mardi soir, Ousmane Dembélé a été victime d'une lésion au mollet gauche. Titularisé face au Bayern, le numéro 10 du PSG a dû quitter la pelouse du Parc des Princes dès la 25ème minute de jeu. Alors qu'il revenait tout juste d'une blessure aux ischio-jambiers, Ousmane Dembélé a montré des signes d'agacement en direct.
Victime d'une blessure aux ischio-jambiers le 5 septembre, Ousmane Dembélé était de retour depuis peu. Toutefois, le numéro 10 du PSG souffre d'un nouveau pépin physique depuis ce mardi soir.
PSG : Dembélé est agacé par ses blessures à répétition
Lors du choc entre le PSG et le Bayern, qui a eu lieu ce mardi soir au Parc des Princes, Ousmane Dembélé s'est une nouvelle fois blessé. Souffrant d'une lésion au mollet gauche, l'international français a dû sortir dès la 25ème minute de jeu.
PSG : Dembélé sait qu'il va sera bientôt épargné par les blessures
Comme précisé par Le Parisien, Ousmane Dembélé était particulièrement agacé lorsqu'il a dû sortir sur blessure ce mardi soir. Victime de blessures à répétition, l'attaquant de 28 ans a regagné les vestiaires directement, et ce, sans jeter le moindre regard en direction du banc des remplaçants. Frustré de ne pas pouvoir enchainer, Ousmane Dembélé est tout de même convaincu que sa traversée du désert va bientôt prendre fin. Reste à savoir quand.