PSG : La colère de Dembélé devant les caméras !

Amadou Diawara

Ce mardi soir, Ousmane Dembélé a été victime d'une lésion au mollet gauche. Titularisé face au Bayern, le numéro 10 du PSG a dû quitter la pelouse du Parc des Princes dès la 25ème minute de jeu. Alors qu'il revenait tout juste d'une blessure aux ischio-jambiers, Ousmane Dembélé a montré des signes d'agacement en direct.

Victime d'une blessure aux ischio-jambiers le 5 septembre, Ousmane Dembélé était de retour depuis peu. Toutefois, le numéro 10 du PSG souffre d'un nouveau pépin physique depuis ce mardi soir.

PSG : Dembélé est agacé par ses blessures à répétition Lors du choc entre le PSG et le Bayern, qui a eu lieu ce mardi soir au Parc des Princes, Ousmane Dembélé s'est une nouvelle fois blessé. Souffrant d'une lésion au mollet gauche, l'international français a dû sortir dès la 25ème minute de jeu.