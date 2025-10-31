Paris FC : Un transfert XXL relancé pour 2026 ?

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Malgré 3 buts inscrits face à l'OL, le Paris FC a de gros soucis dans le secteur offensif. Le poste de numéro 9 fait ainsi actuellement défaut au promu, qui a pourtant recruté Willem Geubbels à l'intersaison. Un problème qui pourrait alors être résolu en janvier avec l'arrivée d'un nouveau buteur au PFC.

Tout au long de l'été, le Paris FC était à la recherche d'un buteur. Finalement, c'est Willem Geubbels qui a été recruté. Le fait est que l'ancien de l'OL est loin de convaincre en tant que numéro 9, au même titre que Jean-Philippe Krasso. Le PFC a clairement un problème avec son poste d'attaquant de pointe, mais voilà que le mercato hivernal arrive à point nommé pour tenter de remédier à cela.

Un nouveau buteur au Paris FC en janvier ? Du côté du Paris FC, on compte bien se montrer actif en janvier 2026 pour le mercato hivernal. L'Equipe fait en effet savoir que l'actuel 12ème de Ligue 1 va se mettre en quête d'un buteur. Le directeur sportif du PFC s'est d'ailleurs déjà activé en sens et voilà qu'un dossier XXL pourrait être rouvert : Lucas Stassin. Pas question toutefois de faire des folies pour le Belge comme ça a été le cas cet été alors que l'ASSE réclamait 42M€.