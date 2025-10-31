Paris FC : Un transfert XXL relancé pour 2026 ?

Malgré 3 buts inscrits face à l'OL, le Paris FC a de gros soucis dans le secteur offensif. Le poste de numéro 9 fait ainsi actuellement défaut au promu, qui a pourtant recruté Willem Geubbels à l'intersaison. Un problème qui pourrait alors être résolu en janvier avec l'arrivée d'un nouveau buteur au PFC.
Tout au long de l'été, le Paris FC était à la recherche d'un buteur. Finalement, c'est Willem Geubbels qui a été recruté. Le fait est que l'ancien de l'OL est loin de convaincre en tant que numéro 9, au même titre que Jean-Philippe Krasso. Le PFC a clairement un problème avec son poste d'attaquant de pointe, mais voilà que le mercato hivernal arrive à point nommé pour tenter de remédier à cela.
Un nouveau buteur au Paris FC en janvier ?
Du côté du Paris FC, on compte bien se montrer actif en janvier 2026 pour le mercato hivernal. L'Equipe fait en effet savoir que l'actuel 12ème de Ligue 1 va se mettre en quête d'un buteur. Le directeur sportif du PFC s'est d'ailleurs déjà activé en sens et voilà qu'un dossier XXL pourrait être rouvert : Lucas Stassin. Pas question toutefois de faire des folies pour le Belge comme ça a été le cas cet été alors que l'ASSE réclamait 42M€.
Stassin et son transfert avorté au Paris FC
Lucas Stassin aurait donc déjà pu rejoindre le Paris FC durant l'été. Un transfert qui ne s'est finalement pas fait. Resté à l'ASSE, le Belge avait expliqué sur ce départ avorté : « En toute fin de mercato, c’était le Paris FC et c’est devenu assez concret. Mais les négociations n’ont malheureusement pas abouti. L’offre a été refusée parce que les dirigeants de Saint-Étienne demandaient un très gros montant étant donné qu’ils ont les ambitions de remonter très vite en Ligue 1. Ils voulaient me garder ».