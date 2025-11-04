Le FC Nantes débarque pour un transfert : La réponse est cash à l’OM !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Alors qu’il n’était plus convoqué par Roberto De Zerbi et que l’OM ne l’avait pas inscrit sur sa liste pour la Ligue des champions, Ulisses Garcia aurait pu rejoindre le FC Nantes en tant que joker. Mais l’international suisse, qui ambitionne de participer à la prochaine Coupe du monde avec son pays, a préféré rester à Marseille, malgré sa situation compliquée.

Arrivé en janvier 2024 en provenance des Young Boys de Berne, Ulisses Garcia s’accroche à l’OM contre vents et marées. Six mois seulement après son transfert, l’international suisse (11 sélections) avait été placé dans le loft et devait s’en aller, avant de finalement être réintégré au groupe et participer à 20 rencontres en Ligue 1.

Le Spartak Moscou était intéressé par Garcia cet été L’été dernier, bis repetita. L’OM l’informe qu’il doit se trouver un nouveau club et en ce sens, une porte de sortie s’ouvre au Spartak Moscou. Mais Ulisses Garcia a décidé de rester, avant d’apprendre sa non-inscription sur la liste pour la Ligue des champions. Un nouveau coup de massue difficile à avaler.