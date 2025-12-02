Equipe de France : Frappé par la dépression, il dit stop !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Taulier de la défense du FC Barcelone et de l'équipe de France avant sa blessure au genou qui l'a privé d'une carrière bien plus faste, Samuel Umtiti est à l'affiche d'un documentaire évoquant un problème de plus en plus vocal chez les joueurs de football : la santé mentale. Pour L'Equipe, il s'est mis à nu sur ce sujet en parlant de sa dépression.

En septembre dernier, Samuel Umtiti a mis un terme à sa carrière à seulement 32 ans après des années de galères physiques. Certes, le Français s'est assis sur le toit du monde en Russie à ses 25 ans en 2018. Néanmoins, ses nombreux pépins physiques et notamment au genou ont mis un terme à son rêve de porter la tunique du FC Barcelone. Malgré ses essais à Lecce et au LOSC, l'ancien joueur de l'OL a dit stop. Il a d'ailleurs traversé une période délicate à Barcelone pendant ses longues blessures qui a fragilisé sa santé mentale.

«Quand on est joueur, je pense que c'est un sujet qui est très tabou» Dans le cadre de la promotion du documentaire « Têtes plongeantes, faire équipe pour la santé mentale » dans lequel il explique avoir eu du mal à « sortir de son lit » et de « voir du monde », Samuel Umtiti s'est confié à L'Equipe sur les raisons de sa prise de parole tardive au sujet de la dépression qu'il a connu après le sacre de l'équipe de France en Russie. « Je n'en ai pas parlé avant puisque déjà, je pense que j'avais du mal à mettre un mot sur ce que je vivais. Et ensuite, quand on est joueur, je pense que c'est un sujet qui est très tabou. Et je me suis dit : "Non, Sam, tu es un homme fort, tu as vécu des situations compliquées, mais tu vas te relever, comme tu as toujours essayé de le faire". Donc, pour moi, c'était logique de ne pas en parler ».