Zidane - Équipe de France : La signature validée !

Pressenti pour venir succéder à Didier Deschamps au poste de sélectionneur de l'équipe de France l'été prochain, Zinedine Zidane a déjà tout le soutien d'Antonio Blanco, son ancien milieu de terrain au Real Madrid. Ce dernier, qui évolue désormais à Alavés, valide déjà la candidature de Zidane pour les Bleus.

Didier Deschamps a acté son départ du poste de sélectionneur de l'équipe de France après la Coupe du Monde 2026, et c'est donc logiquement Zinedine Zidane qui est annoncé comme le grand favori pour venir lui succéder. Antonio Blanco, qui avait été lancé en pro par Zidane par le passé au Real Madrid, valide d'ores et déjà sa signature à la tête des Bleus dans un entretien accordé à Flashcore.

« Un entraîneur proche de ses joueurs » « Je me souviens de lui comme d’un entraîneur proche de ses joueurs, qui savait très bien gérer le groupe. J’ai une affection particulière pour lui, car il m’a permis de débuter, ce qui n’est jamais facile dans l’équipe première. Il m’a aussi donné de la continuité sur plusieurs matches, surtout en fin de Liga, alors qu’ils jouaient le titre et qu’il a fait confiance à des jeunes. J’ai aussi joué avec son fils Théo en Castilla, pour qui j’ai beaucoup d’affection également. C’est une famille très humble, avec de belles valeurs auxquelles je m’identifie beaucoup », confie le milieu de terrain espagnol d'Alavés sur Zinedine Zidane.