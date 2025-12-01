Zidane - Équipe de France : La signature validée !

Pressenti pour venir succéder à Didier Deschamps au poste de sélectionneur de l'équipe de France l'été prochain, Zinedine Zidane a déjà tout le soutien d'Antonio Blanco, son ancien milieu de terrain au Real Madrid. Ce dernier, qui évolue désormais à Alavés, valide déjà la candidature de Zidane pour les Bleus.
Didier Deschamps a acté son départ du poste de sélectionneur de l'équipe de France après la Coupe du Monde 2026, et c'est donc logiquement Zinedine Zidane qui est annoncé comme le grand favori pour venir lui succéder. Antonio Blanco, qui avait été lancé en pro par Zidane par le passé au Real Madrid, valide d'ores et déjà sa signature à la tête des Bleus dans un entretien accordé à Flashcore.
« Un entraîneur proche de ses joueurs »
« Je me souviens de lui comme d’un entraîneur proche de ses joueurs, qui savait très bien gérer le groupe. J’ai une affection particulière pour lui, car il m’a permis de débuter, ce qui n’est jamais facile dans l’équipe première. Il m’a aussi donné de la continuité sur plusieurs matches, surtout en fin de Liga, alors qu’ils jouaient le titre et qu’il a fait confiance à des jeunes. J’ai aussi joué avec son fils Théo en Castilla, pour qui j’ai beaucoup d’affection également. C’est une famille très humble, avec de belles valeurs auxquelles je m’identifie beaucoup », confie le milieu de terrain espagnol d'Alavés sur Zinedine Zidane.
« Le prochain pas pour lui, c’est l’équipe de France »
« Prêt pour l’équipe de France ? Oui, sans aucun doute. Il a déjà tout gagné. Comme entraîneur aussi, il a déjà beaucoup de titres et je pense que le prochain pas pour lui, c’est l’équipe de France, et comme on le lit et l’entend, il le fera sûrement, et il pourra aussi y obtenir de grands succès. Même si j’espère que ces succès resteront en Espagne ! On sait que c’est un excellent entraîneur et qu’il peut obtenir des résultats, c’est certain », poursuit Antonio Blanco.