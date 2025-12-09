Zinedine Zidane dit non : Les plans B et C dévoilés !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Alors que Xabi Alonso serait sur un siège éjectable sur le banc du Real Madrid, Florentino Pérez rêverait de faire revenir Zinedine Zidane. La question est maintenant de savoir si le principal intéressé acceptera alors que l'équipe de France lui tend les bras pour 2026. Un refus auqule le président du Real Madrid serait préparé, ayant ainsi d'autres solutions derrière.

Et si Zinedine Zidane faisait une petite pige avant d'entraîner l'équipe de France ? Actuellement, ça ne va pas fort pour Xabi Alonso au Real Madrid. En danger, l'Espagnol pourrait se faire remercier et si cela venait à arriver, Florentino Pérez rêverait, selon ABC, de faire revenir Zizou. A voir maintenant s'il acceptera alors que Zidane est annoncé comme le successeur de Didier Deschamps à la tête de l'équipe de France après la Coupe du monde 2026.

Arbeloa, le plan B du Real Madrid ? Zinedine Zidane pourrait donc accepter d'entraîner le Real Madrid jusqu'à la fin de la saison, mais compte tenu du risque qu'il prendrait, il pourrait aussi refuser. Si cela venait à arriver, Florentino Pérez saurait déjà vers qui se tourner pour remplacer Xabi Alonso. ABC explique ainsi que le plan B du Real Madrid se nomme Alvaro Arbeloa, actuellement à la tête de l'équipe réserve de la Casa Blanca.