Retour de Karim Benzema : L’annonce qui fait rêver l’OL !

Axel Cornic

A bientôt 38 ans, Karim Benzema ne semble pas vouloir raccrocher les crampons puisqu’il continue à joueur du côté de l’Arabie Saoudite, à Al-Ittihad. Mais son contrat se termine en juin prochain et des nombreuses spéculations fusent déjà sur son avenir avec notamment un possible retour dans son club formateur de l’Olympique Lyonnais.

On pourrait peut-être avoir deux Ballons d’Or en Ligue 1. Cette année, Ousmane Dembélé a décroché la prestigieuse distinction individuelle grâce à ses prestations avec le PSG. Et l’autre pourrait bien être Karim Benzema, avec un retour en Ligue 1 qui est évoqué.

La folle rumeur Benzema à l’OL Certains semblent en effet rêver d’une signature du Ballon d’Or 2022 du côté de l’OL, club qu’il a quitté en 2009 pour rejoindre le Real Madrid. « C’est assez compliqué mais un joueur comme Karim, tout le monde aimerait l’avoir dans son équipe. Surtout revenir, pourquoi pas en Ligue 1, et j’espère à l’Olympique Lyonnais, où il a fait énormément de belles choses » a récemment confié Samuel Umtiti, un autre ancien Lyonnais.