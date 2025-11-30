Retour à l’OL : C’est acté pour Karim Benzema !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Actuellement dans sa dernière année de contrat avec Al-Itthiad, Karim Benzema n’écarte pas la possibilité de revenir en Europe. L’hypothèse d’un retour à l’OL est de nouveau évoquée, mais il est peu probable de voir l’ancien attaquant du Real Madrid retrouver son club formateur…

Parti en Arabie saoudite à l’été 2023, une fois son aventure au Real Madrid terminée, Karim Benzema n’a pas fait une croix sur l’Europe. À 37 ans, l’attaquant formé à l’OL a récemment ouvert la porte à un retour sur le Vieux Continent, dans un entretien accordé au quotidien espagnol AS. « La fin de mon contrat approche ici, c’est vrai. Je ne peux pas encore dire si je vais rester ou partir, ça dépend de beaucoup de choses, confiait Benzema. C’est vrai que j’ai des propositions en Europe. Je dois tout examiner, bien choisir et voir où je me sens bien, sans oublier que je suis à l’aise ici et que je reçois l’affection de tous. On verra bien. En tout cas, je ne vais pas arrêter le football dans six mois ».

Un retour de Benzema à l’OL ? Depuis longtemps, les supporters de l’OL rêvent d’un retour du Ballon d’Or, et certains anciens du club militent également pour voir ce scénario se réaliser. « C’est assez compliqué mais un joueur comme Karim, tout le monde aimerait l’avoir dans son équipe, déclarait il y a quelques jours Samuel Umtiti, dans un entretien accordé à Ouest-France. Surtout revenir, pourquoi pas en Ligue 1, et j’espère à l’Olympique Lyonnais, où il a fait énormément de belles choses ».