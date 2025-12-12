Rupture difficile, Zidane balance tout : «Je l’ai fait entre quatre yeux»

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Ils ont beau avoir remporté la Coupe du Monde 1998 ainsi que l'Euro 2000 ensemble sous le maillot de l'équipe de France, Zinedine Zidane et Emmanuel Petit ne sont visiblement pas les meilleurs amis du Monde. La rupture entre les deux hommes a semblé actée lorsqu'ils se sont clashés par médias interposés il y a quelques années... Retour sur cet accrochage.

La vie n'est pas toute rose près de 30 ans plus tard entre les membres de France 98 ! Certains joueurs de l'époque se sont fâchés depuis cette belle épopée, et on pense bien évidemment à Didier Deschamps et Christophe Dugarry qui a été le clash le plus médiatisé. Mais les deux buteurs de cette finale légendaire contre le Brésil (3-0, le 12 juillet 1998), Zinedine Zidane et Emmanuel Petit, en sont également arrivées à un point de rupture totale il y a quelques années...

Petit a attaqué Zidane... Petit avait en effet clashé Zidane, dans son autobiographie, À Fleur de Peau, sortie en 2008 : « Zidane, c'est l'icône absolue ! Certes, il réalise certaines actions caritatives, mais c'est loin du compte au regard de son considérable pouvoir (...) Il doit s'exposer davantage », lâchait l'ancien milieu de terrain d'Arsenal, pas tendre envers Zinedine Zidane.