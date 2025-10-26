Achraf Hakimi : Surprise, le PSG a trouvé son remplaçant ?

Pierrick Levallet

D’ici quelques semaines, le PSG ne pourra plus compter sur Achraf Hakimi. L’international marocain va disputer la CAN 2025 avec le Maroc entre décembre et janvier. Luis Enrique va donc devoir trouver une solution pour remplacer son latéral droit. Et le coach espagnol pourrait bien réserver une surprise à ce sujet.

À partir du 21 décembre, le PSG ne pourra plus compter sur Achraf Hakimi. Le latéral droit de 26 ans va s’envoler pour le Maroc afin d’y disputer la CAN 2025. S’il va jusqu’au bout du tournoi avec son pays, l’international marocain ne reviendra pas avant le 18 janvier. Son absence risque d’être préjudiciable aux Rouge-et-Bleu tant l’activité d’Achraf Hakimi sur son côté est impressionnante.

David Boly pour remplacer Achraf Hakimi au PSG ? Le PSG devra donc trouver une solution pour le remplacer pendant cette période comme le rapporte Le Parisien. Luis Enrique pourrait notamment miser sur le jeune David Boly (16 ans), qui s’est récemment entraîné avec le groupe professionnel. Le titi parisien pourrait devenir une alternative à Achraf Hakimi cet hiver.