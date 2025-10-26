Neymar au PSG : La réunion «extraordinaire» !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Pendant ses six saisons passées au PSG, Neymar a croisé la route de Thomas Mangani pendant les confrontations entre le Paris Saint-Germain et le SCO d'Angers. Des souvenirs qui ont marqué le milieu de terrain qui a lâché une punchline sur le Brésilien.

Grâce à sa collaboration de sept saisons avec le SCO d'Angers, Thomas Mangani a eu l'occasion de se mesurer au Paris Saint-Germain et sa flopée de stars. De Zlatan Ibrahimovic à Edinson Cavani en passant par Neymar et Kylian Mbappé notamment, l'ancien milieu de terrain s'est confié à L'Equipe et n'a pas tari d'éloges au sujet de Neymar.

«Neymar au PSG. Un talent pur avec une qualité d'élimination extraordinaire» « Le joueur le plus fort que j’ai affronté ? Neymar au PSG. Un talent pur avec une qualité d'élimination extraordinaire ». Thomas Mangani n'a pas mâché ses mots, Neymar était au-dessus de la mêlée. Et ce, pour une raison précise qu'il a développé lors de sa prise de parole.