Neymar au PSG : La réunion «extraordinaire» !

Pendant ses six saisons passées au PSG, Neymar a croisé la route de Thomas Mangani pendant les confrontations entre le Paris Saint-Germain et le SCO d'Angers. Des souvenirs qui ont marqué le milieu de terrain qui a lâché une punchline sur le Brésilien.
Grâce à sa collaboration de sept saisons avec le SCO d'Angers, Thomas Mangani a eu l'occasion de se mesurer au Paris Saint-Germain et sa flopée de stars. De Zlatan Ibrahimovic à Edinson Cavani en passant par Neymar et Kylian Mbappé notamment, l'ancien milieu de terrain s'est confié à L'Equipe et n'a pas tari d'éloges au sujet de Neymar.
«Neymar au PSG. Un talent pur avec une qualité d'élimination extraordinaire»
« Le joueur le plus fort que j’ai affronté ? Neymar au PSG. Un talent pur avec une qualité d'élimination extraordinaire ». Thomas Mangani n'a pas mâché ses mots, Neymar était au-dessus de la mêlée. Et ce, pour une raison précise qu'il a développé lors de sa prise de parole.
Neymar tout bonnement injouable ?
« Si on le colle, il se sert de son corps pour vous contourner. Si on lui laisse un mètre, il arrive à accélérer et à vous passer ». a conclu Thomas Mangani pendant sa discussion avec L'Equipe. Une autre époque donc pour celui qui se relance petit à petit à Santos en marge d'une éventuelle participation à la Coupe du monde 2026 avec le Brésil.