PSG : «Le meilleur du monde» s’en va, l’immense défi à Paris

Cet été, Gianluigi Donnarumma a quitté le PSG. Le gardien italien a réalisé une dernière saison exceptionnelle à Paris, atteignant le rang de meilleur gardien du monde. Pour Jérôme Alonzo, Lucas Chevalier fait désormais face à un énorme challenge en prenant la succession de Donnarumma, désormais à Manchester City.
Le PSG a pris un énorme risque cet été. Le club de la capitale a décidé de se séparer de Gianluigi Donnarumma, pourtant auteur d’une saison exceptionnelle, et de le remplacer par le jeune Lucas Chevalier. Meilleur gardien de Ligue 1 la saison passée, le jeune Français a débarqué à Paris contre 40M€.
Chevalier dans les pas de Donnarumma
Les débuts de l’ancien du LOSC dans les buts du PSG ont été plutôt mitigés avec certaines erreurs ayant conduit à des buts pour les adversaires. Mais pour Jérôme Alonzo, Lucas Chevalier ne doit certainement pas se décourager, et poursuivre sur sa progression, sans se soucier de l’ombre de Gianluigi Donnarumma.
« Lucas prend la succession de l’actuel meilleur gardien du monde »
« Lucas prend la succession de l’actuel meilleur gardien du monde. Il doit faire au moins aussi bien que lui sur sa ligne et apporter un truc en plus dans le jeu. Bonne chance ! C’est le futur grand gardien français, sans aucun doute. Il faut juste lui laisser du temps », a ainsi confié l’ancien portier dans les colonnes du Parisien.