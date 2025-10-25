PSG : «Le meilleur du monde» s’en va, l’immense défi à Paris

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Cet été, Gianluigi Donnarumma a quitté le PSG. Le gardien italien a réalisé une dernière saison exceptionnelle à Paris, atteignant le rang de meilleur gardien du monde. Pour Jérôme Alonzo, Lucas Chevalier fait désormais face à un énorme challenge en prenant la succession de Donnarumma, désormais à Manchester City.

Le PSG a pris un énorme risque cet été. Le club de la capitale a décidé de se séparer de Gianluigi Donnarumma, pourtant auteur d’une saison exceptionnelle, et de le remplacer par le jeune Lucas Chevalier. Meilleur gardien de Ligue 1 la saison passée, le jeune Français a débarqué à Paris contre 40M€.

Chevalier dans les pas de Donnarumma Les débuts de l’ancien du LOSC dans les buts du PSG ont été plutôt mitigés avec certaines erreurs ayant conduit à des buts pour les adversaires. Mais pour Jérôme Alonzo, Lucas Chevalier ne doit certainement pas se décourager, et poursuivre sur sa progression, sans se soucier de l’ombre de Gianluigi Donnarumma.